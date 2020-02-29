Watford - Liverpool maç özeti: 3-0

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, Watford'a konuk olduğu maçta hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan Liverpool, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Watford deplasmanında yaşadı. Vicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0'lık skorla kazandı ve Liverpool'un 18 maçlık galibiyet ile 422 günlük, 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Watford Liverpool maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçen mücadelenin ikinci yarısında üst üste kontrataklar geliştiren Watford, 54. ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr, 72. dakikada ise Troy Deeney'nin ağları sarsmasıyla Liverpool'u 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından lider Liverpool, ligde 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 79 puana yükselerek, 22 puan farkla liderliğini sürdürdü. Ligde kalma savaşı veren Watford ise 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi.

Ligde üst üste 18 maç kazanarak Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak olan Liverpool, bu mağlubiyetle rekoru kırma şansını yitirdi.

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool evinde Bournemouth ile karşılaşacakken, Watford ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.