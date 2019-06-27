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Wayne Rooney'den DC United - Orlando City maçında unutulmaz gol

FUTBOL HABERLERİ  | 27.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

ABD Ligi MLS'te DC United, Orlando City'yi 1-0 yendiği maçta Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı.

Rooney, maçın henüz 10. dakikasında ani gelişen atakta kendi yarı sahasından yaptığı müthiş vuruşla Orlando City kalecisi Brian Rowe'u avlamayı başardı. Maç bu golle 1-0 DC United'ın üstünlüğüyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
wayne rooney Orlando City DC United

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