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Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega çocukken küçük hayvanlara "otopsi" yaptığını anlattı

26.11.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wednesday yıldızı Jenna Ortega, çocukken "küçük" ölü hayvanlara otopsi yaptığını anlattı. Ortega, Tim Burton'ın Netflix dizisi Wednesday'de Christina Ricci'nin meşhur ettiği gotik genç kız karakteriyle ilk çıkışını yaptı.

Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega çocukken küçük hayvanlara "otopsi" yaptığını anlattı

23 Kasım Çarşamba günü yayımlanan Wednesday, eleştirmenlerle hayranlardan karışık eleştiriler aldı. The Independent'ın dizi hakkındaki iki yıldızlı eleştirisini buradan okuyabilirsiniz.

20 yaşındaki Ortega, yakın zamanda Wired'ın "Autocomplete Interview" serisine katıldığında Dance Moms yıldızı Maddie Ziegler'le arkadaşlığından bahsetti. Oyuncu, "Anında iyi anlaştığım biriydi. Birkaç yıl önce The Fallout adlı bir film yaptık ve Maddie'yle farklı yazı tiplerinde aynı kişi olduğumuzu hissediyorum" dedi.

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Çığlık (Scream) oyuncusu şöyle devam etti:

O çok tuhaf biri ve ben de çocukken küçük hayvanlara otopsi yapmış biri olarak tuhaf biriyim. Arka bahçemde ölü bulduğum küçük kertenkelelere. Karakterlere bürünmesi ya da hareketler ve suratlar yapması açısından tuhaf biri.
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Netflix'in popüler dizisi You'da Penn Badgley ve Victoria Pedretti'nin karşısında rol alan Ortega, Ziegler'ın "komedi zamanlamasını" övmeye devam ederek "iyi vakit geçirdiklerini" ve "birlikte gerçekten tuhaf olduklarını" söyledi. Ortega'nın, Tim Burton'ın yakın zamanda gösterime giren dizisinde canlandırdığı Wednesday Addams, gizemlerle dolu doğaüstü bir yatılı okula kaydoluyor.


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