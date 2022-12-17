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  4. Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

17.12.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Wednesday ile yıldızı parlayan genç yıldız Jenna Ortega, transparan elbisesiyle takipçilerini büyüledi. Jenna Ortega'nın cesur stiline kısa sürede 10 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Addams Ailesi filminden uyarlanan Wednesday dizisi, dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi kazandı. 8 bölüm yayınlanan efsane dizinin başrol yıldızı Jenna Ortega, 30 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından transparan pozlarını paylaştı.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Siyah şeffaf bir tül elbise giyen Jenna Ortega, bel kısmı için ise gümüş renginde kalın bir kemer tercih etti.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Ortega'nın dikkat çeken tarzı, Maria Pedraza ve Zendaya'nın da beğenisini kazandı.

Kaliforniya'da doğan Jenna Ortega, henüz 20 yaşında olmasına rağmen milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

2012 yılından beri oyunculuk yapan yıldız, You dizisinde 'Ellie' karakterini canlandırmıştı.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

ABD'li ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda Wednesday dizisi için gözlerini kırpmama eğitimi aldığını söylemişti.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü


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