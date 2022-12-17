Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Addams Ailesi filminden uyarlanan Wednesday dizisi, dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi kazandı. 8 bölüm yayınlanan efsane dizinin başrol yıldızı Jenna Ortega, 30 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından transparan pozlarını paylaştı.

Siyah şeffaf bir tül elbise giyen Jenna Ortega, bel kısmı için ise gümüş renginde kalın bir kemer tercih etti.

Ortega'nın dikkat çeken tarzı, Maria Pedraza ve Zendaya'nın da beğenisini kazandı.

Kaliforniya'da doğan Jenna Ortega, henüz 20 yaşında olmasına rağmen milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

2012 yılından beri oyunculuk yapan yıldız, You dizisinde 'Ellie' karakterini canlandırmıştı.

ABD'li ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda Wednesday dizisi için gözlerini kırpmama eğitimi aldığını söylemişti.



