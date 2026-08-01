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Wenyen Gabriel, Beşiktaş’ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD’li basketbolcu Wenyen Gabriel’i transfer etti.

Wenyen Gabriel, Beşiktaş’ta
Cevdet Berker İşleyen

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2024 yılında Maccabi formasıyla adım attığı Euroleague’de Panathinaikos ve Bayern Münih formaları da giyen Gabriel’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.
NCAA’de Kentucky Wildcats formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2018 yılında profesyonel kariyerine Sacramento Kings formasıyla adım atan Gabriel, NBA’de ayrıca Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis Grizzlies’te oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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