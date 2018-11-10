Werder Bremen 1 - 3 Borussia Mönchengladbach

Bundesliga'nın 11. haftasında Werder Bremen taraftarı önünde Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Gladbach'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 39. dakikada, 48. dakikada ve 52. dakikada Alassane Plea kaydetti. Werder Bremen'in tek golünü 59. dakikada Nuri Şahin attı. Nuri Şahin 11'de başladığı maçta 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Borussia Mönchengladbach ligde puanını 23'e çıkarırken, Werder Bremen 17 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Fortuna Düsseldorf 4 - 1 Hertha Berlin

Freiburg 1 - 3 Mainz 05

Hoffenheim 2 - 1 Augsburg

Nürnberg 0 - 2 Stuttgart



