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Werder Bremen 1 - 3 Borussia Mönchengladbach

ALMANYA HABERLERİ  | 10.11.2018 21:13 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 11. haftasında Werder Bremen, Nuri Şahin'in gol attığı maçta sahasında Borussia Mönchengladbach'a 3-1'lik skorla boyun eğdi.

Werder Bremen 1 - 3 Borussia Mönchengladbach

Bundesliga'nın 11. haftasında Werder Bremen taraftarı önünde Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Gladbach'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 39. dakikada, 48. dakikada ve 52. dakikada Alassane Plea kaydetti. Werder Bremen'in tek golünü 59. dakikada Nuri Şahin attı. Nuri Şahin 11'de başladığı maçta 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Borussia Mönchengladbach ligde puanını 23'e çıkarırken, Werder Bremen 17 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Fortuna Düsseldorf 4 - 1 Hertha Berlin
Freiburg 1 - 3 Mainz 05
Hoffenheim 2 - 1 Augsburg
Nürnberg 0 - 2 Stuttgart


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Anahtar Kelimeler:
Werder Bremen - Borussia Monchengladbach nuri şahin Alassane Plea

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