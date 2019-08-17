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Werder Bremen 1 - 3 Fortuna Düsseldorf

ALMANYA HABERLERİ  | 17.08.2019 19:10 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın ilk haftasında Kenan Karaman ve Kaan Ayhanlı Fortuna Düsseldorf deplasmanda Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen'i 3-1 yendi. Kenan Karaman 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı olurken, Kaan Ayhan da ağları havalandırmayı başardı.

Werder Bremen 1 - 3 Fortuna Düsseldorf

Bundesliga'da yeni sezonun ilk hafta maçında Werder Bremen ile Fortuna Düsseldorf, Weser Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Fortuna Düsseldorf 3-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getiren golleri Rouwen Hennings, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman kaydederken, ev sahibi Werder Bremen'in tek sayısı ise Johannes Eggestein'den geldi.

Ev sahibi ekipte Nuri Şahin 90, Ömer Toprak ise 82 dakika mücadele etti. 1 gol, 1 asistle maça damga vuran Kenan Karaman, 68. dakikada yerine Sobottka'ya bıraktı. Kaan Ayhan ise 90 dakika sahada kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Wolfsburg 2 - 1 Köln
Freiburg 3 - 0 Mainz 05
Borussia Dortmund 5 - 1 Augsburg
Bayer Leverkusen 3 - 2 Paderborn

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Anahtar Kelimeler:
werder bremen fortuna düsseldorf

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