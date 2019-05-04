Werder Bremen 2 - 2 Borussia Dortmund (Bundesliga)

Almanya Ligi'nde 32. hafta maçında Werder Bremen ile şampiyonluk mücadelesi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Dortmund 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Borussia Dortmund'un golleri 6. dakikada Christian Pulisic ve 41. dakikada Paco Alcacer kaydetti. Werder Bremen'in golleri 70. dakikada Kevin Mohwald ve 75. dakikada Claudio Pizarro'dan geldi.
Werder Bremen'den milli futbolcumuz Nuri Şahin maça 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Claudio Pizarro'ya bıraktı. Bir dönem Bayern Münih forması giyen 40 yaşındaki Claudio Pizarro attığı golle Dortmund'u adeta yıktı.
Bu beraberliğin ardından Borussia Dortmund puanını 70 yaptı ve haftayı Bayern Münih'in 4 puan gerisinde kapattı. Werder Bremen de 47 puana ulaştı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Werder Bremen, Hoffenheim'a konuk olacak. Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf'u ağırlayacak.
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