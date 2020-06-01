SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip

Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip

İTALYA HABERLERİ  | 01.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Werder Bremen'in U-19 takımında forma giyen Eren Dinkçi için Juventus ve Inter devreye girdi. Ayrıca genç futbolcuya Almanya Milli Takımı'nı seçmesi için de teklif yapıldı.

Bu sezon Werder Bremen formasıyla 20 maça çıkan 22 gol atan ve 12 de asisti bulunan Eren Dinkçi'yi İtalyan kulüpleri izliyor.

Hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Dinkçi'yi Juventus kadrosuna katmak istiyor. Almanya'dan Stuttgart, Hollanda'dan ise Feyenoord genç oyuncunun diğer talipleri.

ALMANYA'DAN TEKLİF ALDI

18 yaşındaki futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı'nın teknik direktörü Manuel Baum'un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya'da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
İtalya'da koronavirüs krizi!İtalya'da koronavirüs krizi!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Fuhuş partisinde yakalandı,itiraf etti

Fuhuş partisinde yakalandı,itiraf etti

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

Rıdvan Dilmen: Testim pozitif çıktı!

Rıdvan Dilmen: Testim pozitif çıktı!

Flaş sözler! "Tek pişmanlığım Galatasaray"

Flaş sözler! "Tek pişmanlığım Galatasaray"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!

Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip

Merih'den sonra Juve'ye bir Türk daha!

Merih Demiral'a Manchester United kancası

Rekor bonservis... Dünya devine gidiyor!

İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!

İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!

Bologna takımında Kovid-19 şüphesi toplu idmanları durdurdu

İtalya'da koronavirüs krizi!

Avrupa devleri Robin Gosens için transfer yarışına girdi

Avrupa devlerinin transfer yarışı

Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu arasından su sızmıyor

Aralarından su sızmıyor! İşte son paylaşımları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.