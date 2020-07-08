Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti

Werder Bremen'in 41 yaşındaki Perulu forveti Claudio Pizarro, futbol kariyerine nokta koydu.Bundesliga'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Almanya'da 400'den fazla maça çıkan Pizarro'nun emekli olduğu duyuruldu.
Futbola ülkesinin Academia Deportiva Cantolao takımda başlayan golcü oyuncu, Avrupa'da Werder Bremen dışında Bayern Münih, Chelsea ve Köln takımlarında forma giymişti.Kariyerinde 695 maçta forma giyen Pizarro, 281 kez ağları sarsmıştı.
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