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Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti

ALMANYA HABERLERİ  | 08.07.2020 09:16 | Son Güncelleme

Son olarak Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Perulu golcü futbolcu Claudio Pizarro, 41 yaşında futbol kariyerine son verdiğini duyurdu. Pizarro, bir dönem Alman devi Bayern Münih'in de formasını giymişti.

Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti

Werder Bremen'in 41 yaşındaki Perulu forveti Claudio Pizarro, futbol kariyerine nokta koydu.Bundesliga'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Almanya'da 400'den fazla maça çıkan Pizarro'nun emekli olduğu duyuruldu.

CHELSEA VE BAYERN MUNIH'TE OYNADI

Futbola ülkesinin Academia Deportiva Cantolao takımda başlayan golcü oyuncu, Avrupa'da Werder Bremen dışında Bayern Münih, Chelsea ve Köln takımlarında forma giymişti.Kariyerinde 695 maçta forma giyen Pizarro, 281 kez ağları sarsmıştı.

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