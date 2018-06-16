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Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

2013-17 yılları arasında Galatasaray’da forma giyen ve şu anda Katar’ın Al Gharafa takımında görev yapan Wesley Sneijder, menajerler aracılığıyla 10 numara arayışında olan Beşiktaş’a önerildi.

Ancak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş’ten bu öneriye olumsuz yanıt geldi.

Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!

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Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş’a, birçok isim menajerler aracılığıyla öneriliyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş’a, birçok isim menajerler aracılığıyla öneriliyor.
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Önceki gün 2 sezon önce Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi Valencia’da bulunan Luis Nani önerilirken, dün de Wesley Sneijder ismi gündeme geldi.

Önceki gün 2 sezon önce Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi Valencia’da bulunan Luis Nani önerilirken, dün de Wesley Sneijder ismi gündeme geldi.
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Yaklaşık 4 sezon Galatasaray’da görev yapan ve şu an Katar’ın Al Gharafa takımında forma giyen Hollandalı yıldız için ise teknik direktör Şenol Güneş’ten olumsuz yanıt geldi.

Yaklaşık 4 sezon Galatasaray’da görev yapan ve şu an Katar’ın Al Gharafa takımında forma giyen Hollandalı yıldız için ise teknik direktör Şenol Güneş’ten olumsuz yanıt geldi.
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Tecrübeli çalıştırıcı, 34 yaşındaki futbolcunun uzun zamandır eski performansından çok uzak olduğunu belirtti ve bu transferi istemediğini yönetime iletti.

Tecrübeli çalıştırıcı, 34 yaşındaki futbolcunun uzun zamandır eski performansından çok uzak olduğunu belirtti ve bu transferi istemediğini yönetime iletti.
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Al Gharafa formasıyla 16 maça çıkan Sneijder, 10 gol atıp 5 asist yaptı.

Al Gharafa formasıyla 16 maça çıkan Sneijder, 10 gol atıp 5 asist yaptı.
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Sneijder'in Al Gharafa ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sneijder'in Al Gharafa ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!

Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş wesley sneijder

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