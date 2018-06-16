Ancak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş’ten bu öneriye olumsuz yanıt geldi.

Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!

1 / 7 Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş’a, birçok isim menajerler aracılığıyla öneriliyor.

2 / 7 Önceki gün 2 sezon önce Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi Valencia’da bulunan Luis Nani önerilirken, dün de Wesley Sneijder ismi gündeme geldi.

3 / 7 Yaklaşık 4 sezon Galatasaray’da görev yapan ve şu an Katar’ın Al Gharafa takımında forma giyen Hollandalı yıldız için ise teknik direktör Şenol Güneş’ten olumsuz yanıt geldi.

4 / 7 Tecrübeli çalıştırıcı, 34 yaşındaki futbolcunun uzun zamandır eski performansından çok uzak olduğunu belirtti ve bu transferi istemediğini yönetime iletti.

5 / 7 Al Gharafa formasıyla 16 maça çıkan Sneijder, 10 gol atıp 5 asist yaptı.

6 / 7 Sneijder'in Al Gharafa ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.