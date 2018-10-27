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Wesley Sneijder’den mükemmel gol

FUTBOL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Al Gharafa - Al Khor maçında attığı jeneriklik golle herkesi kendisine hayran bıraktı.

Katar’da Al Gharafa forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, Al Khor karşılaşmasında klasına yakışır bir gol attı.

Katar Yıldızlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Al Khor’u konuk eden Al Gharafa, mücadeleyi 6-0 kazanırken takımının ikinci golünü atan Hollandalı yıldız büyük alkış topladı.

Maça ilk 11’de başlayan Sneijder, 75. dakikada yerini Othman Alawi’ye bıraktı. 34 yaşındaki Sneijder ligde oynadığı 7 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
wesley sneijder Al Gharafa - Al Khor

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