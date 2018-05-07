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Wesley Sneijder'in mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder'den heyecan yaratan bir mesaj geldi. Özel işleri için İstanbul'a gelen Sneijder'e taraftarların gönderdiği mesajlara Hollandalı yıldız kayıtsız kalmadı ve dikkat çeken bir yanıt verdi.

Wesley Sneijder'in mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'da. Hollandalı yıldızı İstanbul'a gelmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sneijder'e sosyal medya hesabı üzerinden mesajlar gönderen taraftarlar, yıldız oyuncusu yeniden Galatasaray'a davet ettiler. Sneijder'de bu mesajlara kayıtsız kalmayarak, taraftarları mutlu eden bir cevap verdi.

İşte o paylaşım...

Mesaj: Wesley, seni çok özledik. Lütfen Galatasaray'a geri dön. Seni bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacımız var!

Wesley: Yakında arkadaşım.

(Fotomaç)

wesley-sneijder

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray wesley sneijder

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