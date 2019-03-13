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Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'ya şiddet uygulandığı ortaya çıktı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

3.5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra Katar'a transfer olan Wesley Sneijder, geçtiğimiz günlerde eşi Yolanthe Cabau ile boşanacaklarını açıklamıştı. Wesley Sneijder - Yolanthe Cabau çiftinin ayrılmalarında skandal bir gerçek ortaya çıktı.

Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'ya şiddet uygulandığı ortaya çıktı

Boşanma kararı alan Wesley Sneijder - Yolanthe Cabau çifti ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Hollanda basınında yer alan habere göre Sneijder - Yolanthe çiftinin ayrılık kararı almasındaki en önemli sebebin şiddet olduğu belirtildi. Şiddetin sonrasında ise Sneijder'in Yolanthe'yi aldattığı ve bu durumun bardağı taşıran son damla olduğu vurgulandı.

Ayrıca ünlü çiftin Xess Xava'nın büyütülmesinde farklı düşüncelere sahip olduğu ve bu durumun da evliliklerinde kriz yarattığı bir diğer iddia olarak yer aldı.

Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau, 2010 yılında dünya evine girmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
wesley sneijder yolanthe cabau

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