Wesley Sneijder, Katar'ı karıştırdı: Burada oynadığım son maç

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Katar'da olaylı bir maç yaşadı. Qatar SC - Al Gharafa maçında bir pozisyon sonrasında kırmızı kart gören 34 yaşındaki Hollandalı'nın, tünele giderken sinirli bir şekilde, "Katar'da oynadığım son maç bu" dediği ifade edildi.

Hakem yönetimine eliyle işaretler yaşan Sneijder, Katar basınında ifade edilene göre, "Burada bir daha oynamayacağım" diyerek sahayı terk etti. Sneijder haberlerin yayılmasından sonda keskin bir U dönüşü yaptı.

"KATAR'DA MUTLUYUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan dünya yıldızı futbolcu, "Hak etmediğim bir kırmızı karttan sonra şiddetli bir reaksiyon gösterdim. Medyada çıkanların aksine Katar'da oynamaktan mutluluk duyuyorum" şeklinde mesaj gönderdi.

Jose Mourinho döneminde Inter'de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Sneijder, Hollanda, İspanya, İtalya, Türkiye ve Fransa'dan sonra Katar'ın yolunu tutmuştu. Katar Ligi'nde Sneijder'in takımı Al Gharafa, 12 hafta sonunda 18 puanla 6. sırada bulunuyor.

