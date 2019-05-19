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Wesley Sneijder uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2019 18:32 | Son Güncelleme

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi kendisine plaket verilecek olan Wesley Sneijder, uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyecek.

Wesley Sneijder uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyecek

Galatasaray-Başakşehir maçını tribünden izlemesi ve maçtan önce kendisine plaket verilmesi planlanan Wesley Sneijder, uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyecek.

TRT Spor'un haberine göre Başakşehir maçında tribünde olması beklenen Sneijder, uçağı kaçırdığı için maçta olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
wesley sneijder Galatasaray

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