Galatasaray-Başakşehir maçını tribünden izlemesi ve maçtan önce kendisine plaket verilmesi planlanan Wesley Sneijder, uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyecek.

TRT Spor'un haberine göre Başakşehir maçında tribünde olması beklenen Sneijder, uçağı kaçırdığı için maçta olmayacak.

