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Yeni transfer 3 ay yok!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve West Ham'a imza atan Jack Wilshere'in sakatlandığının ve 3 ay kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Yeni transfer 3 ay yok!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde listesinde yer alan ve West Ham United ile sözleşme imzalamayan Jack Wilshere sakatlandı. Kariyeri boyunca sık sık sakatlıklarla boğuşan Wilshere'in ayak bileğinde ağrı hissettiği ve antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

İngiliz yıldızın, Everton maçında kesin olarak oynamayacağı ve sakatlığın boyutunun bu hafta yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberde; Wilshere'in 3 ay sahalardan uzak kalmasının ihtimal dahilinde olduğu iddia edildi.

West Ham United ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Jack Wilshere, bu sezon 4 maçta oynadı ve 334 dakika sahada kaldı. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Jack Wilshere west ham united Fenerbahçe

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