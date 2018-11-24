SPOR

West Ham United 0 - 4 Manchester City

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.11.2018 20:06 | Son Güncelleme

Premier Lig'de son şampiyon Manchester City deplasmanda West Ham United'ı 4-0 ile geçti. City'e galibiyeti Sane (2), Silva ve Sterling getirdi.

West Ham United 0 - 4 Manchester City

Premier Lig lideri Manchester City, West Ham United'ı deplasmanda 4-0 yendi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 11. dakikada David Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 19'da Raheem Sterling skoru 2-0 yaptı. 14. dakikada Leroy Sane'nin golüyle Manchester City iyice rahatladı ve konuk ekip ilk yarıyı da 3-0 önde tamamladı.

Maçta son sözü yine Sane söyledi. Alman oyuncu 90+2'te tekrar ağları havalandırırken; Manchester City, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Maç boyunca kendini fazla sıkmayan City, üst üste 5. maçını da kazandı ve puanını 35 yaparak liderliğğini sürdürdü. Kötü gidişe dur diyemeyen West Ham United ise 12 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Watford 0 - 3 Liverpool
Everton 1 - 0 Cardiff City
Brighton 1 - 1 Leicester City
Fulham 3 - 2 Southampton
Manchester United 0 - 0 Crystal Palace

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Benjamin Mendy'den Manchester City'ye kötü haberBenjamin Mendy'den Manchester City'ye kötü haber
Chelsea, Kante ile 5 yıllık sözleşme yenilediChelsea, Kante ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
West Ham United - Manchester City Premier Lig liverpool Manchester United

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Eibar 3 - 0 Real Madrid

Eibar 3 - 0 Real Madrid

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti!

Fenerbahçe yönetiminden takıma Trabzonspor maçı sürprizi

Fenerbahçe yönetiminden takıma Trabzonspor maçı sürprizi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
West Ham United 0 - 4 Manchester City

West Ham United 0 - 4 Manchester City

Benjamin Mendy'den Manchester City'ye kötü haber

Benjamin Mendy'den Manchester City'ye kötü haber

Chelsea, Kante ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

Chelsea, Kante ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

Liverpool'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı

Liverpool'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı

Maurizio Sarri'nin yeni hedefi Cengiz Ünder

Maurizio Sarri'nin yeni hedefi Cengiz Ünder

Futbolun geç parlayan yıldızı: Sarri

Futbolun geç parlayan yıldızı: Sarri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.