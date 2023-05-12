West Ham United-Az Alkmaar maçını yöneten Halil Umut Meler verdiği kararla gündem oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan Konferans Ligi'nde yarı finalinde İngiliz ekibi West Ham United ile Hollanda'nın köklü kulüplerinden AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Mücadele West Ham'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, karşılaşmaya Halil Umut Meler kararlarıyla damga vurdu.

Tecrübeli hakem Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada verdiği bazı kararlar büyük tepkilere neden oldu.

MELER'E YOĞUN İTİRAZ

Mücadelede dakikalar 41'i gösterirken, dakikasında Tijjani Reijnders'in uzaklardan golüyle 1-0 öne geçen AZ Alkmaar, mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Golün ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz eden West Ham United, gol öncesinde Paqueta'ya faul yapıldığı görüşünü savundu.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulunan West Ham'lı futbolcular, golün iptalini istedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Pozisyon VAR'da incelenirken gol kararı geçerli sayıldı. Öte yandan Halil Umut Meler'in de karşılaşmanın geri kalanında başarılı bir yönetim sergilediği görüldü. Ancak West Ham taraftarları, özellikle sosyal medyada Halil Umut Meler'e gol kararı nedeniyle yoğun tepki gösterdi.

