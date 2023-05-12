SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. West Ham United-Az Alkmaar maçını yöneten Halil Umut Meler verdiği kararla gündem oldu!

West Ham United-Az Alkmaar maçını yöneten Halil Umut Meler verdiği kararla gündem oldu!

12.05.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan West Ham United-Az Alkmaar mücadelesinde düdük çalan FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler karşılaşmanın ilk yarısında sona gelinirken verdiği bir kararla gündem oldu. İşte detaylar...

West Ham United-Az Alkmaar maçını yöneten Halil Umut Meler verdiği kararla gündem oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan Konferans Ligi'nde yarı finalinde İngiliz ekibi West Ham United ile Hollanda'nın köklü kulüplerinden AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Mücadele West Ham'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, karşılaşmaya Halil Umut Meler kararlarıyla damga vurdu.

Tecrübeli hakem Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada verdiği bazı kararlar büyük tepkilere neden oldu.

MELER'E YOĞUN İTİRAZ

OKOK

Mücadelede dakikalar 41'i gösterirken, dakikasında Tijjani Reijnders'in uzaklardan golüyle 1-0 öne geçen AZ Alkmaar, mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Golün ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz eden West Ham United, gol öncesinde Paqueta'ya faul yapıldığı görüşünü savundu.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulunan West Ham'lı futbolcular, golün iptalini istedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

OQWQW

Pozisyon VAR'da incelenirken gol kararı geçerli sayıldı. Öte yandan Halil Umut Meler'in de karşılaşmanın geri kalanında başarılı bir yönetim sergilediği görüldü. Ancak West Ham taraftarları, özellikle sosyal medyada Halil Umut Meler'e gol kararı nedeniyle yoğun tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''
Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler son dakika düdük UEFA Avrupa s lig hakemi maçın

En Çok Okunan Haberler

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Arda Turan transferinde büyük skandal!

Arda Turan transferinde büyük skandal!

Herkes bu haberi bekliyordu! Icardi'nin bonservisini açıkladılar, yönetim ayaklandı

Herkes bu haberi bekliyordu! Icardi'nin bonservisini açıkladılar, yönetim ayaklandı

Enner Valencia transferi hakkında ilginç iddia!

Enner Valencia transferi hakkında ilginç iddia!

200 milyonluk piyango! Fenerbahçe'ye para yağacak

200 milyonluk piyango! Fenerbahçe'ye para yağacak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünya basınını onu konuştu!

Dünya basınını onu konuştu!

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.