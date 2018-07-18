West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı

Beşiktaş yönetiminin son günlerde en yoğun mesaiyi Domagoj Vida konusunda yaşıyor. Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'ın başarılı ismi Vida, özellikle İngiltere Premier Ligi takımlarının radarına girdi. 29 yaşındaki futbolcu için Everton ve Liverpool'un istekli olduğu iddiaları gündeme gelirken, West Ham United, siyah-beyazlıların kapısını çaldı. İngiliz ekibi, Beşiktaş'a Vida için 18 milyon Euro teklif etti. (NTV SPOR)

