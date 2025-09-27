SPOR

West Ham United, teknik direktör Potter ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdı.

Berker İşleyen

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezonun ikinci devresi ile bu sezon başındaki sonuçlar ve takımın performansı beklentileri karşılamadı. Yönetim kurulu, takımın Premier Lig'deki konumunu mümkün olan en kısa sürede iyileştirmeye yardımcı olmak için bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır." denildi.

Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen ve 2,5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz teknik adam, 25 maçta 6 galibiyet elde etti.

Londra ekibinin Nuno Espirito Santo ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile temasa geçtiği basına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
West Ham United FC
