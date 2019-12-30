SPOR
  4. West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu

West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.12.2019 10:28 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Şilili Manuel Pellegrini'den boşalan teknik direktörlük görevine, David Moyes getirildi.

West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu

West Ham United Kulübü, 56 yaşındaki İskoç teknik direktör Moyes ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Everton'ı 11 yıl çalıştırdıktan sonra kariyerini Manchester United, Real Sociedad ve Sunderland'de sürdüren Moyes, 2017-2018 sezonunda da West Ham United'ın başında yer almıştı.

Bu sezon 20 haftası geride kalan Premier Lig'de bir maç eksiğiyle 19 puan toplayan West Ham United, 17. sırada yer aldı.

(AA)

Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında... Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında...
Sivasspor 5 Ocak’ta toplanacakSivasspor 5 Ocak’ta toplanacak
Bayrampaşalı genç boksörlerden büyük başarıBayrampaşalı genç boksörlerden büyük başarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Futbol west ham united david moyes Manuel Pellegrini

En Çok Okunan Haberler

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Quaresma için sürpriz iddia

Quaresma için sürpriz iddia

Galatasaray'ın ilk transferini açıkladılar

Galatasaray'ın ilk transferini açıkladılar

Trabzon'a hoca önerisi

Trabzon'a hoca önerisi

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

De Gea’dan inanılmaz hata

De Gea’dan inanılmaz hata

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mourinho'lu Tottenham'dan gol şov!

Mourinho'lu Tottenham'dan gol şov!

Ünlü futbolcuyu yıkan haber

Ünlü futbolcuyu yıkan haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu

West Ham'da David Moyes dönemi

ÖZET Liverpool - Wolverhampton maç sonucu: 1-0

Liverpool, VAR'a duacı

ÖZET | Arsenal - Chelsea: 1-2 maç sonucu

Chelsea 10 dakikada Arsenal'i dağıttı!

ÖZET | Norwich City 2 - 2 Tottenham maç sonucu

Tottenham deplasmanda berabere kaldı

ÖZET | Wolverhampton - Manchester City maç sonucu: 3-2

Manchester City'e deplasmanda büyük şok

Michail Antonio, Lamborghini aracıyla kaza yaptı

Premier Lig oyuncusu aracıyla kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.