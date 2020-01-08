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  4. Wharton School’dan Yeşim’e ziyaret

Wharton School’dan Yeşim’e ziyaret

BURSA HABERLERİ  | 08.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Dünya’nın en iyi işletme okulları arasında gösterilen Amerikan Wharton School’dan 53 MBA öğrencisi, organize edilen özel program kapsamında Yeşim’i ziyaret etti.Türkiye temasları kapsamında farklı sektörlerle bir araya gelmek ve ilgili sektörlerle ilgili bilgi almak adına gerçekleştirilen özel program kapsamında Bursa’ya gelen Wharton School’dan 53 MBA öğrencisi Yeşim’i de ziyaret etti.

Dünya’nın en iyi işletme okulları arasında gösterilen Amerikan Wharton School’dan 53 MBA öğrencisi, organize edilen özel program kapsamında Yeşim’i ziyaret etti.
Türkiye temasları kapsamında farklı sektörlerle bir araya gelmek ve ilgili sektörlerle ilgili bilgi almak adına gerçekleştirilen özel program kapsamında Bursa’ya gelen Wharton School’dan 53 MBA öğrencisi Yeşim’i de ziyaret etti. Wharton School Finans Bölümü Profesörü ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski Başkanı Prof. Dr. Bülent Nihat Gültekin’in Yükselen Ülkelerde Finans ve İş Yönetimi dersi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin ev sahipliğini Yeşim CEO’su Şenol Şankaya’nın oğlu Murat Şankaya ve Spor Giyim Satış Departmanı Direktörü Mazhar Kazancıoğlu yaptı. Programda Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ve İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca da hazır bulundu.
Firmanın konferans salonunda başlayan program kapsamında ilk olarak Yeşim’in tanıtım filmini izleyen konuklar, Mazhar Kazancıoğlu’ndan Yeşim’le ilgili genel bilgi aldı. Kazancıoğlu, Yeşim’in üretim stratejileri ve yurt dışı yayılımı ile ilgili bilgi verdikten sonra öğrencilerin sorularını da cevapladı. Dünyaca ünlü siyasetçi, iş adamı ve girişimcilerin de eğitim aldığı okuldan gelen öğrenci heyeti, sunumun ardından Yeşim’in üretim alanlarına geçerek prosesler hakkında bilgi aldı.
Konuklar özellikle konfeksiyon ve baskı bölümlerindeki üretim süreçleri hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. Dijital baskı bölümünde anlık olarak tişört üzerine baskı yapılarak günün anısına konuklara hediye edildi.

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