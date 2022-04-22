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Wiener Klavier Quartett, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

22.04.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wiener Klavier Quartett, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

MERSİN (AA) - Avusturya'nın klasik müzik topluluklarından Wiener Klavier Quartett, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, konser Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 24 Mayıs saat 20.00'de Tarsus St. Paul Anıt Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Konserde Mozart, Saint Saens ve Strauss'dan oluşan repertuvar seslendirilecek.

Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

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