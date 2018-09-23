''Teknik direktörün kızıyla yattığım için...''

Crystal Palace'tan Ocak 2013'te Manchester United'a transfer olduktan sonra Kırmızı Şeytanlar'da bir türlü diliş tutturamayan Wilfried Zaha'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

Ada'nın saygın gazetelerinden The Guardian'a konuşan Fildişi Sahilli oyuncu, United günlerine ilişkin olay itiraflarda bulundu. Kırmızı Şeytanlar'daki günleri için "cehennem" benzetmesi yapan yıldız futbolcu hakkında çıkan seks iddialarıyla ilgili konuştu.

İşte Zaha'nın sözleri:

"United'a gitmek kolay bir şey değildir. Bu yüzden takımda şans bulamamış olmak kabul edilmesi zor bir durum. Buna karşın hiçbir şeyden pişman değilim. Zira yaşadıklarım, beni daha güçlü biri yaptı. Şu anda her şeye göğüs gerebileceğimi düşünüyorum. United ve İngiltere'de çok zor zamanlarım oldu. David Moyes'un kızıyla yattığım için United'da oynamadığım şeklinde dedikodular çıktı.

İşin kötüsü, hiç kimse bunları yalanlamak için uğraşmadı. Bu yüzden düşmanlarımla kendim uğraşmak zorunda kaldım. Biliyordum ki bunlar doğru değildi. Tüm bunlarla uğraşırken henüz 19 yaşındaydım. Manchester'da tek başıma yaşıyordum. Etrafımda hiç kimse yoktu. Çünkü kulüp yaşadığım yeri gözetliyordu. Diğer her oyuncuya olduğu gibi bana da araba vermediler.

Böylesi bir cehennemde ailemden uzak yaşıyordum. Sonrasında kendi kendime şunu söyledim: 'Beni bundan başka hangi şey daha güçlü yapabilir? United'dayken param vardı ama depresyona girmiştim. İnsanlar şöhret ve paranız olduğunda hayatınızın farklı olduğunu ve size daha özel bir muamele yapıldığını düşünür ama gerçek bu değil." (Fanatik)



