William Carvalho'dan gelen transfer açıklaması ortalığı karıştırdı "Fenerbahçe'ye gitmek için eşyalarımı topluyordum..."

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus ile iyi bir çıkış yakalarken şu ana kadar oynadığı 21 mücadeleden 45 puan toplayarak zirvenin en yakın takipçisi yoluna devam ediyor.

Transferde de sıkı çalışan Fenerbahçeli kurmaylar, ara transfer döneminde şimdiye kadar Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katarken, Sarı-Lacivertliler'in uzun süre listesinde bulunan Jesus'un vatandaşı orta saha oyuncusu William Carvalho, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

"JESUS İSTEDİ, GİTMEK İSTEMEDİM"

İspanyol basınına konuşan Carvalho, "Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Beni daha önce Benfica'dayken de istemişti ancak Sporting ile olan bağım sebebiyle oraya gitmek istemedim." dedi.

"EŞYALARIMI TOPLAMAK ÜZEREYDİM"

Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha, "Türkiye'ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Eşyalarımı toparlamak üzereydim. Böylece Jesus da eski öğrencisi Arao'yu aldı." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan, 2018 yılından bu yana Real Betis forması giyen Carvalho, bu sezon forma giydiği 27 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti. Portekizli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

