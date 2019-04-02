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William D'Avila: Badou Ndiaye Stoke City'ye dönmeyecek, Galatasaray'da kalır mı bilmiyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin menajeri William D'Avila, Senegalli yıldızın geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye geri dönmeyeceğini söyleyen William D'Avila, Galatasaray'da kalıp kalmayacağının belli olmadığını ifade etti.

William D'Avila: Badou Ndiaye Stoke City'ye dönmeyecek, Galatasaray'da kalır mı bilmiyorum

Stoke City'ye dönmek istemeyen ve Galatasaray Yönetimi'ne niyetini ileten Badou Ndiaye'nin menajeri William D'Avila, oyuncunun eski takımına dönmeyeceğini belirtti.

D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Şu anda sadece son 8 haftaya konsantre oldu. Sahada yapabileceklerinden başka bir şey düşünmüyor. Galatasaray'la hedefe ulaşmak istiyor." dedi.

Menajer D'Avila ayrıca "Şunu söyleyebilirim; Ndiaye gelecek sezon Stoke City'e dönmeyecek. Bu kesin. Galatasaray'ı çok seviyor ve her zaman olmak istediği bir yer. Fakat gelecek sezon devam edip etmeyeceği konusunda şu anda bir şey söyleyemiyorum. Önceliğimiz sezonun kalan bölümünü iyi tamamlamak" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Badou N'diaye William D’avilla

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