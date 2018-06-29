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William Troost-Ekong'a Lille talip

BURSASPOR HABERLERİ  | 29.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

Fransız ekiplerden Lille OSC'nin Bursaspor'un deneyimli savunmacısı William Troost-Ekong ile ilgilendiği, 3.5 milyon Euro ve bonuslar olmak üzere teklifte bulunacağı öne sürüldü.

William Troost-Ekong'a Lille talip

Bursaspor'un Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong'a Fransa'dan talip çıktı. Fransız basınında yer haberlere göre Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC, takımdan ayrılması beklenen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Junior Alonso'nun yerine oyuncu arayışına başladı.

Fransız ekibi bu noktada özellikle William Troost-Ekong ve İskoçya'nın Celtic Kulübü'nde forma giyen Jozo Simunovic isminde yoğunlaştı. Fransız yetkililerin Ekong için Bursaspor'a 3.5 milyon Euro + bonuslar teklifinde bulunmaya hazırlandığı iddia edilirken, Ekong'un transferi gerçekleştiğinde Lille OSC formasıyla çıkacağı 30 maçta 500 bin Euro'nun daha yeşil beyazlı kulübün kasasına gireceği belirtildi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay ve teknik direktör Samet Aybaba'nın önceliği Ekong'un takımda kalması yönünde olurken, her iki isim de oyuncularına ciddi bir teklifin gelmesi halinde masaya oturacaklarının da sinyallerini vermişti. Ekong, yeşil beyazlılardaki ilk sezonunun ardından 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
William Troost-Ekong Bursaspor

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