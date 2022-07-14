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Willian Arao kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao'nun kariyeri

14.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Willian Arao kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusunun yanıtı, Fenerbahçeli binlerce taraftar tarafından sorgulanmaya başladı. Fenerbahçe'nin Flamengo'dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'nun hayatı hakkındaki bilgiler ve profesyonel kariyeri merak ediliyor. Peki, Willian Arao kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao'nun kariyeri.

Willian Arao kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao'nun kariyeri

Willian Arao'nun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu birçok futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Brezilyalı başarılı orta saha oyuncusu Willian Arao, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Birçok Fenerbahçeli taraftar Willian Arao'nun profesyonel kariyerini internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Willian Arao kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao'nun kariyeri.

WİLLİAN ARAO KİMDİR?

Willian Souza Arão da Silva, 12 Mart 1992 São Paulo doğumlu defansif orta saha oynayan Brezilyalı futbolcudur.

Kariyerine Sao Paulo U17 takımında başlayan ve daha sonrasında Corinthians'a kiralık olarak gönderilen Willian Arao başarılı performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Daha sonrasında Portuguesa, Chapecoense, Atletico-Go ve Botafogo formaları giyen Willian Arao'nun son durağı Flamengo oldu.

Kariyeri boyunca 33 maçta forma giyen başarılı defansif orta saha oyuncusunun 5 golü ve 2 asisti bulunuyor.

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fenerbahçe
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