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  4. Wimbledon'da şampiyon belli oldu! Marketa Vondrousova ilki başardı, tarih yazdı

Wimbledon'da şampiyon belli oldu! Marketa Vondrousova ilki başardı, tarih yazdı

15.07.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wimbledon finalinde Çek tenisçi Marketa Vondrousova, Tunuslu rakibi Ons Jabeur karşısında tarihi bir zafere imza attı. İşte detaylar...

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'ü 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, şampiyon oldu. Çek raket kariyerinde ilk Grand Slam zaferini kazandı.

2-0 MAĞLUP ETTİ

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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Tunuslu raket Ons Jabeur ile Çek tenisçi Marketa Vondrousova karşı karşıya geldi.

24 yaşındaki Çek raket rakibini 6-4, 6-4'lük setler sonunda 2-0'la yenerek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

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