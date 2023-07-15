Wimbledon'da şampiyon belli oldu! Marketa Vondrousova ilki başardı, tarih yazdı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'ü 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, şampiyon oldu. Çek raket kariyerinde ilk Grand Slam zaferini kazandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Tunuslu raket Ons Jabeur ile Çek tenisçi Marketa Vondrousova karşı karşıya geldi.
24 yaşındaki Çek raket rakibini 6-4, 6-4'lük setler sonunda 2-0'la yenerek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.