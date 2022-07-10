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Wimbledon'da şampiyon kim oldu? Tenis turnuvası Wimbledon'ı kim kazandı?

10.07.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en eski ve bilinen tenis turnuvalarından olan Wimbledon'da final bölümü ilgiyle takip edildi. 1 numaralı seri başı olan 35 yaşındaki Novak Djokovic ile dünya 40 numarası Nick Krygios şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Peki Wimbledon'da şampiyon kim oldu? Tenis turnuvası Wimbledon'ı kim kazandı? İşte şampiyon ve merak edilenler...

Wimbledon'da şampiyon kim oldu? Tenis turnuvası Wimbledon'ı kim kazandı?

Dünyanın en eski ve prestijli tenis turnuvalarından Wimbledon'da kıyasıya final mücadelesi yaşandı. İlk olarak 1 numaralı seri başı olan 35 yaşındaki Novak Djokovic ile Dünya 40 numarası Nick Krygios şampiyonluk için yarıştı. Mübadele sonunda ise rakibini, 3-1 yenen Sırp raket Djokovic şampiyonluğu elde etti. Başarılı isim kariyerinin 21. Grand Slam şampiyonluğunu da kazanmış oldu. İşte ayrıntılar...

WIMBLEDON'DA ŞAMPİYON KİM OLDU?

Nefesleri kesen heyecan dolu mücadelenin ilk setini Nick Kyrgios 6-4 kazanırken 1-0 öne geçti. Sonrasında rakibine set vermeyen Novak Djokovic, 2. seti 6-3, 3. seti ise 6-4 kazandı. Mücadelenin son seti ise son derece çekişmeli geçti. Tie-Break'e kalan sette Sırp raket, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

  1. Set: Novak Djokovic 4-6 Nick Kyrgios

  2. Set: Novak Djokovic 6-3 Nick Kyrgios

  3. Set: Novak Djokovic 6-4 Nick Kyrgios

  4. Set: Novak Djokovic 7-6 Nick Kyrgios

Mücadelenin ardından konuşan Novak Djokovic: "Benim kalbimde her zaman en özel turnuva Wimbledon. 1992'de Sırbistan'da küçük bir restoranda ilk defa Wimbledon'ı seyretmiştim ve bana raket almalarını istemiştim. Buraya gelmeyi hayal ettim. Bu kupayı kazanmak her seferinden daha anlamlı hale geliyor." sözlerini dile getirdi.

Sezonun 3. Grand Slam'i Wimbledon'da dün tek kadınlar final mücadelesi oynandı, şampiyonluğa Elena Rybakina ulaştı. 17 numaralı seribaşı 23 yaşındaki Kazak raket, 1 saat 47 dakika süren finalde, 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur'u 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek kariyerindeki ilk Grand Slam zaferini yaşadı. Rakibi gibi ilk kez finale çıkan ve Grand Slamler'de finaline yükselen ilk Afrikalı-Arap tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Tunuslu Ons Jabeur, öne geçtiği maçta sonunu getiremedi. Grand Slam kazanan ilk Kazak tenisçi olan Rybakina, 2 milyon Sterlin para ödülünün de sahibi oldu.

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