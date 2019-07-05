Wimbledon'da ﻿﻿son şampiyon Kerber'den erken veda

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın dördüncü gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, klasmanın 169 numarası Büyük Britanyalı Jay Clarke ile ikinci turda karşılaştı.
Toplam 97 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden 37 yaşındaki Federer, tur atlayan taraf oldu. Wimbledon'da 17. kez üçüncü tur maçına çıkacak Federer, Fransız Lucas Pouille ile eşleşti.
3 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 6-3, 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek üçüncü tura çıktı. Wimbledon'daki 50. galibiyetini elde eden Nadal, Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaşacak. 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 3-0, Kazak tenisçi Mikhail Kukushkin de 9 numaralı seribaşı ABD'li John Isner'i 3-2 yenerek bir üst tura çıktı.
SON ŞAMPİYONDAN ERKEN VEDA
Tek kadınlarda son şampiyon ve 5 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, 1 saat 55 dakika süren maçta klasmanda 95. sırada yer alan ABD'li Lauren Davis'e 2-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci turda elendi. 31 yaşındaki Kerber, bu yıl katıldığı üç grand slam turnuvasında dördüncü turdan ilerisini göremedi.
1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, ikinci tur mücadelesinde Belçikalı Alison Van Uytvanck'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti. 4 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, ABD'li Taylor Townsend'i 2-1, 9 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, Çinli Yafan Wang'ı 2-0, 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams da Sloven Kaja Juvan'ı 2-1 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.
DJOKOVİC VE PLİSKOVA KORTA ÇIKACAK
Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, üçüncü tur mücadelesinde Polonyalı Hubert Hurkacz, 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson da Arjantinli Guido Pella ile karşılaşacak. Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'nın rakibi Tayvanlı Su-Wei Hsieh olacak. İki eski dünya 1 numarasının karşılaşacağı maçta, 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile Belaruslu Victoria Azarenka dördüncü tura çıkma mücadelesi verecek.
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