Wimbledon'da ﻿﻿son şampiyon Kerber'den erken veda

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın dördüncü gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, klasmanın 169 numarası Büyük Britanyalı Jay Clarke ile ikinci turda karşılaştı.

Toplam 97 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden 37 yaşındaki Federer, tur atlayan taraf oldu. Wimbledon'da 17. kez üçüncü tur maçına çıkacak Federer, Fransız Lucas Pouille ile eşleşti.

3 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 6-3, 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek üçüncü tura çıktı. Wimbledon'daki 50. galibiyetini elde eden Nadal, Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaşacak. 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 3-0, Kazak tenisçi Mikhail Kukushkin de 9 numaralı seribaşı ABD'li John Isner'i 3-2 yenerek bir üst tura çıktı.

SON ŞAMPİYONDAN ERKEN VEDA

Tek kadınlarda son şampiyon ve 5 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, 1 saat 55 dakika süren maçta klasmanda 95. sırada yer alan ABD'li Lauren Davis'e 2-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci turda elendi. 31 yaşındaki Kerber, bu yıl katıldığı üç grand slam turnuvasında dördüncü turdan ilerisini göremedi.