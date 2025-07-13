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Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner!

WİMBLEDON tek erkekler finalinde bugün Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Jannik Sinner şampiyonluğunu ilan etti.

Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner!

Wimbledon tek erkekler finali bugün Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz mücadelesine sahne oldu. Wimbledon tek erkekler finalinde bugün Jannik Sinner, Carlos Alcaraz'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Wimbledon yarı finalinde Jannik Sinner, Novak Djokovic’i; 6-3, 6-3 ve 6-4’lük setlerle maçtan 3-0 yenerek elemiş ve finale yükselmişti.

Tek erkekler yarı finalinin diğer maçında ise Carlos Alcaraz, ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i; 6-4, 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale gelmişti.

Oldukça çekişmeli başlayan ve 46 dakika süren ilk seti 6-4 kazanan Alcaraz 1-0 öne geçti.

Sinner başından sonuna kadar önde götürdüğü 2’nci seti 6-4 kazanarak maçın skorunu 1-1’e getirdi.

KARİYERİNDEKİ İLK WİMBLEDON ŞAMPİYONLUĞU

Wimbledon da tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner! 1

3’üncü seti de aynı skorla önde tamamlayan İtalyan tenisçi 2-1 öne geçmeyi başardı. Son seti de alan 23 yaşındaki İtalyan raket maçı 3-1 kazanarak kariyerindeki ilk Wimbledon'da şampiyonluğuna ulaştı.

Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Wimbledon Tenis Turnuvası
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