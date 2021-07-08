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Wimbledon'ın kadınlardaki ilk finalisti Barty

08.07.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wimbledon'da kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, turnuvada finale yükselen ilk isim oldu.

Wimbledon'ın kadınlardaki ilk finalisti Barty

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 25 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, Wimbledon'da ilk defa son 4'e kalan Avustralyalı Barty ile 2018 şampiyonu Alman Kerber karşı karşıya geldi.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Barty, ilk seti 6-3, 5-2 geriye düştüğü 2. seti de 7-6 kazanarak adını finale yazdırdı. Barty, puan kazandıran vuruşlarda Kerber'e 38-16 üstünlük sağladı.

Barty, finalde 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı Karolina Pliskova arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

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