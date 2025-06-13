SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle rekor seviyeye çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle rekor seviyeye çıktı
Berker İşleyen

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2025'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 7 oranında artarak 53,5 milyon sterline çıktı.

Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu yüzde 11 artışla 3 milyon, ilk turda elenenler yüzde 10 artışla 66 bin sterlin kazanacak.

Geçen yıl tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda Çek raket Barbora Krejcikova'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, 30 Haziran- 13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Leroy Sane, Galatasaray’ın 10. Alman futbolcusu olduLeroy Sane, Galatasaray’ın 10. Alman futbolcusu oldu
Yapay zeka Osimhen'in kalma ihtimalini açıkladı!Yapay zeka Osimhen'in kalma ihtimalini açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Tenis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar... İsrail çarpıcı haritayı paylaştı

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar... İsrail çarpıcı haritayı paylaştı

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 'Beni geri alın...'

F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 'Beni geri alın...'

Sezonun yıldızlarındandı! Fatih Terim G.Saray'dan o ismi istiyor

Sezonun yıldızlarındandı! Fatih Terim G.Saray'dan o ismi istiyor

Yapay zeka Osimhen'in kalma ihtimalini açıkladı!

Yapay zeka Osimhen'in kalma ihtimalini açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.