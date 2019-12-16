Windows'da Yeni Bir Sıfır Gün Açığı Keşfedildi!

Yazılımlarda daha önceden keşfedilmeyen açıklara sıfır gün açıkları adı veriliyor. Bu açıkları bulan suçlular, uzun süre fark edilmeden ciddi ve beklenmedik zararlar verebiliyor. Sıradan güvenlik çözümleri sisteme sızıldığını anlayamayıp kullanıcıları henüz tespit edilmemiş bu tehditten koruyamıyor.

Kaspersky araştırmacıları Windows’taki bu açığı başka bir sıfır gün açığı sayesinde belirledi. Kaspersky Açık Önleme teknolojisi Kasım 2019’da Google Chrome’da bir sıfır gün açığı tespit etti. Bu açık, saldırganların hedef bilgisayarda istediği kodu çalıştırmasına olanak veriyordu. Uzmanların “WizardOpium” adını verdiği bu saldırılarda, bu sefer Windows işletim sisteminde yer alan başka bir açık keşfedildi.

Yeni keşfedilen Windows sıfır gün açığının (CVE-2019-1458) saldırganlara üst düzey yetki verdiği ve daha önceden keşfedilen Google Chrome açığının bir parçası olduğu anlaşıldı. Bu açık, hedef bilgisayarda daha fazla yetki almayı sağlamasının yanı sıra Chrome’un tarayıcıyı ve kullanıcıyı saldırılardan koruyan sanal işlem ortamından kaçmaya da yarıyordu.