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Windows'da Yeni Bir Sıfır Gün Açığı Keşfedildi!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Kaspersky otomatik tespit teknolojileri bir Windows sıfır gün açığı buldu. Bu açık sayesinde saldırganlar hedef aldıkları makinelerde üst düzey yetki sahibi olabiliyor ve Google Chrome tarayıcısındaki koruma mekanizmalarından kaçınabiliyor. Yeni keşfedilen bu açık WizardOpium adlı operasyonda kullanıldı.

Windows'da Yeni Bir Sıfır Gün Açığı Keşfedildi!

Yazılımlarda daha önceden keşfedilmeyen açıklara sıfır gün açıkları adı veriliyor. Bu açıkları bulan suçlular, uzun süre fark edilmeden ciddi ve beklenmedik zararlar verebiliyor. Sıradan güvenlik çözümleri sisteme sızıldığını anlayamayıp kullanıcıları henüz tespit edilmemiş bu tehditten koruyamıyor.

Kaspersky araştırmacıları Windows’taki bu açığı başka bir sıfır gün açığı sayesinde belirledi. Kaspersky Açık Önleme teknolojisi Kasım 2019’da Google Chrome’da bir sıfır gün açığı tespit etti. Bu açık, saldırganların hedef bilgisayarda istediği kodu çalıştırmasına olanak veriyordu. Uzmanların “WizardOpium” adını verdiği bu saldırılarda, bu sefer Windows işletim sisteminde yer alan başka bir açık keşfedildi.

Yeni keşfedilen Windows sıfır gün açığının (CVE-2019-1458) saldırganlara üst düzey yetki verdiği ve daha önceden keşfedilen Google Chrome açığının bir parçası olduğu anlaşıldı. Bu açık, hedef bilgisayarda daha fazla yetki almayı sağlamasının yanı sıra Chrome’un tarayıcıyı ve kullanıcıyı saldırılardan koruyan sanal işlem ortamından kaçmaya da yarıyordu.

Ayrıntılı analizler sonucunda açığın win32.sys sürücüsünde olduğu belirlendi. Açık Windows 7’nin en son yamalı sürümlerinde ve hatta bazı Windows 10 sürümlerinde (yeni sürümler etkilenmiyor) görüldü.

Tespit edilen açık Microsoft’a bildirildi ve 10 Aralık’ta yayınlanan yamayla kapatıldı.

Yeni açık hakkında daha fazla ayrıntı için Securelist adresindeki raporu okuyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Kaspersky sıfır gün açığı siber güvenlik Windows

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