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Winnie Heatrech: Atiba UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için hayal kırıklığı yaşadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2018 08:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ne dahil edilmeyen Atiba Hutchinson sessizliği bozdu. Atiba'nın menajeri Winnie Heatrech, tecrübeli oyuncunun UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almadığı için büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Winnie Heatrech: Atiba UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için hayal kırıklığı yaşadı

Beşiktaş ile uzun süren görüşmelerin ardından yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayan Atiba Hutchinson, bu sezon Beşiktaş'la ilk maçına geçen hafta Altınordu'yla oynanan hazırlık maçıyla çıkmıştı.

Sahada 45 dakika görev yapan 35 yaşındaki ön libero, sergilediği futbolla hazır bir görüntü sergilemişti.

Karşılaşmanın ardından görüşlerini menajeri Winnie Haatrech'le paylaşan Atiba'nın, "Formamı ve Vodafone Park'ta sahaya çıkmayı çok özlemişim. Uzun süre sonrasında takımıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Yarım devre görev yapsam da Yeni Malatya karşılaşması öncesinde forma için hazırım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

"AVRUPA LİGİ KADROSUNA ALINMAMASI ÜZDÜ VE KIRDI"

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almaması sebebiyle ilgili olarak da düşüncelerini aktaran Atiba'nın, bu durumdan dolayı mutsuz olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan başarılı orta saha oyuncusunun menajeri Winnie Haatrech, "Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Avrupa Ligi kadrosuna alınmaması onu çok üzdü ve kırdı. Ancak Atiba, her zaman olduğu gibi bir profesyonel olarak işini yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

(Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Atiba Hutchinson Winnie Heatrech

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