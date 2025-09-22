WKU Hilltoppers, CUSA Açılış Maçında Kennesaw State'i 2-1 Mağlup Etti

Hilltoppers, Georgia Liapis'in Golleriyle CUSA'ya Galibiyetle Başladı

Bowling Green, KY - 21 Eylül 2025 - WKU Hilltoppers kadın futbol takımı, CUSA sezonuna görkemli bir başlangıç yaparak Kennesaw State Owls'ı kendi sahasında 2-1 yenmeyi başardı. WKU Soccer Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, Hilltoppers'ın ligdeki iddiasını ortaya koydu. Bu galibiyetle WKU, sezon başındaki inişli çıkışlı performansına rağmen moral depoladı. Maça hızlı başlayan WKU, topa hakim olarak Kennesaw State'i kendi yarı sahasına hapsetti. Kora Kipley, maçın henüz 2. dakikasında ilk şutu çeken isim oldu. 12. dakikada ise Alyvia Walls'ın şutu üst direğe takılarak gole çok yaklaşıldı. Baskısını arttıran WKU, aradığı golü 28. dakikada Georgia Liapis'in ayağından buldu. Danielle Lewin'in asistinde topla buluşan Liapis, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Kennesaw State, beraberlik için baskı kurmaya çalışsa da WKU savunması dikkatliydi. Ancak 64. dakikada Anabel O., skora denge getiren golü kaydetti. Bu golle moral bulan Owls, baskısını arttırmaya çalıştı. Fakat WKU, toparlanarak oyunda yeniden dengeyi sağladı. Maçın sonlarına doğru baskısını arttıran Hilltoppers, 78. dakikada tekrar öne geçti. Yine Georgia Liapis sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca WKU, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

GEORGIA LIAPIS COŞTU!

WKU adına Georgia Liapis bir gol ve üç şutla maçın yıldızı olurken, Torrie Grant-Clavijo gün boyunca 4 şutla takımın en çok şut atan oyuncusu oldu. Liapis, maç boyunca 84 dakika sahada kalarak takımına büyük katkı sağladı. Kennesaw State kalecisi ise 8 kurtarış yaparak takımının daha farklı bir skorla mağlup olmasını engelledi. Maç boyunca WKU 19 şut çekerken, Kennesaw State sadece 4 şutla karşılık verebildi. Kornerlerde de WKU 5-1 üstünlük sağladı.

Bu galibiyetle WKU, CUSA'daki ilk maçından üç puanla ayrıldı ve ligdeki iddiasını gösterdi. Takım, 25 Eylül'de FIU ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başlayacak. Kennesaw State ise bu mağlubiyetle moral bozukluğu yaşasa da FIU karşısında toparlanmaya çalışacak.