Wolfsburg, Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Ali Akman’ın yeni takımı sonunda belli oldu. Bursaspor’da gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken genç forveti Türkiye’de Galatasaray olmak üzere birçok Avrupa takımı kadrosuna katmak için girişim halindeydi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncudan para kazanmak isteyen Timsah ise teklifleri değerlendiriyordu.

WOLFSBURG İSTANBUL’A GELDİ

Bu kapsamda en iddialı takım Bundesliga ekibi Wolfsburg oldu. Almanlar, genç yıldız için dün İstanbul’a geldi. Oyuncu ve kulübüyle görüştü.

4 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Ali Akman’la sezon sonunda takıma katılacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlandı. Ali sezon sonuna kadar Bursaspor’da oynamaya devam edecek.

BURSASPOR 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Bursaspor’la bonservis pazarlıklarının ise birkaç güne kadar çözülmesi bekleniyor. Timsah’ın 3 milyon Euro istediği konuşuluyor. Ali’yi Salzburg da istiyordu.

