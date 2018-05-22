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Wolfsburg Bundesliga'da kaldı

ALMANYA HABERLERİ  | 22.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın takımı Wolfsburg, play-out rövanş maçında konuk olduğu Holstein Kiel'i 1-0 yenerek Bundesliga'da kalmaya hak kazandı.

Wolfsburg Bundesliga'da kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Wolfsburg, ikinci ligi 3. sırada bitiren Holstein Kiel'i play-out rövanş maçında 1-0 yenerek Bundesliga'da kaldı. Holstein Stadı'nda oynanan ve 12 bin kişinin izlediği karşılaşmada Wolfsburg, 75. dakikada Robin Knoche'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Yeşil-beyazlı takımda mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Yunus Mallı, 76 dakika forma giydi. İlk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Wolfsburg, böylece gelecek sezon da Bundesliga'da oynamaya hak kazandı.

Bundesliga'da sezonu 17 ve 18. sırada tamamlayan Köln ile Hamburg küme düşmüştü. İkinci ligde şampiyon olan Fortuna Düsseldorf ile ikinci sırayı alan Nürnberg, Bundesliga'ya yükselmişti. Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan Wolfsburg ve ikinci ligi 3'üncülükle bitiren Holstein Kiel ise play-out maçlarına kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Wolfsburg Bundesliga holstein kiel

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