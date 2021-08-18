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Wolfsburg'dan kural hatası! Hükmen elendiler

18.08.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mark Van Bommel'in hocalığını yaptığı Wolfsburg, Almanya Kupası'nda Preussen Münster'i 3-1 yendiği maçta 5 hakkı varken 6 oyuncu değişikliği yaptı. Federasyon Wolfsburg'u kupadan eledi.

Wolfsburg'dan kural hatası! Hükmen elendiler

Almanya Kupası 1. Turu'nda Wolfsburg, Preussen Münster'i uzatmalarda 3-1 yendiği maçta 6 oyuncu değişikliği yapması nedeniyle turnuvadan hükmen elendi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanarak tur atlayan Wolfsburg, uzatmalara giden maçın normal süresinde 5 oyuncu değişikliği yaptı. Wolfsburg teknik direktörü Mark Van Bommel, uzatma dakikalarında 1 oyuncu değişikliği daha yaptı ancak maç içerisinde bu durumu kimse fark etmedi. Uzatmalarda 2 gol daha atan Wolfsburg'un toplamda 6 oyuncu değişikliği yaptığını edilince Almanya Futbol Federasyonu, maçı 2-0 hükmen Preussen Münster'in kazandığına ve tur atladığına hükmetti.

Hükmen yenilgi kararının ardından Wolfsburg kulübünden yapılan açıklamada direkt elenme kararının adil olmadığını ve karara itiraz ettiklerini kamuoyuna duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Almanya
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