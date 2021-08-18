Wolfsburg'dan kural hatası! Hükmen elendiler

Almanya Kupası 1. Turu'nda Wolfsburg, Preussen Münster'i uzatmalarda 3-1 yendiği maçta 6 oyuncu değişikliği yapması nedeniyle turnuvadan hükmen elendi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanarak tur atlayan Wolfsburg, uzatmalara giden maçın normal süresinde 5 oyuncu değişikliği yaptı. Wolfsburg teknik direktörü Mark Van Bommel, uzatma dakikalarında 1 oyuncu değişikliği daha yaptı ancak maç içerisinde bu durumu kimse fark etmedi. Uzatmalarda 2 gol daha atan Wolfsburg'un toplamda 6 oyuncu değişikliği yaptığını edilince Almanya Futbol Federasyonu, maçı 2-0 hükmen Preussen Münster'in kazandığına ve tur atladığına hükmetti.

Hükmen yenilgi kararının ardından Wolfsburg kulübünden yapılan açıklamada direkt elenme kararının adil olmadığını ve karara itiraz ettiklerini kamuoyuna duyurdu.

