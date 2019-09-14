Wolverhampton 2 - 5 Chelsea (Premier Lig)

Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan Chelsea, 5. haftada Wolverhampton'a konuk oldu. Maviler, zorlu deplasmandan 5-2'lik gollü bir galibiyetle ayrıldı.

Londra ekibi, ligin 5. haftasında Molineux Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan Chelsea, Fikayo Tomori'nın 31. dakikada, Tammy Abraham'ın ise 34, 41 ve 55. dakikalarda attığı gollerle 4-0 öne geçti.

Wolverhampton, 69. dakikada Tammy Abraham'ın kendi kalesine attığı gol ve Patrick Cutrone'un 85. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 4-2 ye getirsede, Chelseali genç futbolcu Mason Mount 90+7'de attığı golle skoru belirledi: 5-2.

Chelsea, yeni teknik direktörü Lampard yönetiminde ikinci galibiyetini alırken, 'hat-trick' yapan 21 yaşındaki yıldız oyuncu Tammy Abraham son 3 maçta 7. golünü atmış oldu.

Premier Lig'de bugün alınan diğer sonuçlar şöyle;

Tottenham 4 - 0 Crystal Palace

Brighton & Howe Albion 1 - 1 Burnley

Sheffield United 0 - 1 Southampton

