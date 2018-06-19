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Wolverhampton Wanderers Rui Patricio ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers, Portekizli milli kaleci Rui Patricio'yu kadrosuna kattı.

Wolverhampton Wanderers Rui Patricio ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki Patricio ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel kariyerine 2006'da ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan Patricio, sezon sonunda kulübünden ayrıldı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, geçen sezon Sporting Lizbon'da 56 maça çıktı.

Wolverhampton, geçen sezon İngiltere Championship'te 99 puanla şampiyon olarak Premier Lig'e yükselmişti.

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Wolverhampton Wanderers Rui Patricio

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