Wolverhampton Wanderers Rui Patricio ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki Patricio ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine 2006'da ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan Patricio, sezon sonunda kulübünden ayrıldı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, geçen sezon Sporting Lizbon'da 56 maça çıktı.
Wolverhampton, geçen sezon İngiltere Championship'te 99 puanla şampiyon olarak Premier Lig'e yükselmişti.
Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı
Galatasaray UEFA'dan kabul mektubu aldığını açıkladı!
Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı
Ahmed Musa'nın menajeri Galatasaray'la görüştüklerini doğruladı
Damien Comolli'nin, 2 aydır Cocu ile çalışmalar yaptığı ortaya çıktı!
Jeremain Lens'e West Bromwich Albion talip oldu!
Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum