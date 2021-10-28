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Woodlife Sweden sergisi, CerModern'de açıldı

28.10.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Woodlife Sweden sergisi, CerModern'de açıldı

Mimarların ve tasarımcıların, güncel teknolojiyle birleşen projelerinden örnekleri sunduğu Woodlife Sweden sergisi, CerModern'de açıldı.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, yaptığı açılış konuşmasında, sergide sunulan projelerin tümünün, yenilenebilir tek yapı malzemesi olarak ahşabın kilit rol oynadığı ürünleri barındırdığını dile getirdi.

Bunun, inşaat sektöründe görülen paradigma değişiminin kanıtı olduğunu belirten Herrström, "Sergide, mimarlık, tasarım ve şehirciliğin, binaların ve ürünlerin iklim üzerindeki etkilerini azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda gelecekteki kalkınmayı nasıl etkileyebileceğini görselleştirmek için İsveç'in dört bir yanından seçilen, çeşitli ölçeklerde 40 proje sergileniyor." bilgisini paylaştı.

Sergi, CerModern'de 28 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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