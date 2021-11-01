Workup Girişimcilik Programı 9. dönem girişimleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 9. dönemi kendi alanlarında başarılı 11 girişim ile başlıyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 107 girişimin kabul edildiği, 81 mezunu bulunan Workup Girişimcilik Programı, farklı alanlardan 11 yeni girişimle 9. dönemini başlatıyor.

Yeni dönemdeki programa farklı fintek çözümlerinin yanı sıra mobil video uygulamasından yapay zeka platformuna, yeni doğan bebek bakımından karavan kiralamaya kadar değişik alanlarda faaliyet gösteren Co-one, Cineshort, Cubtale, Fintegre, Karavan360, Lugath, Norma, Oculera, Paratic, Producter, Wiser girişimleri katılıyor.

Salgın nedeniyle uçtan uca çevrimi içi olarak sürdürülen programın 8. dönemi, ekim ayında yapılan Demo Day etkinliği ile tamamlanmıştı. Yeni dönemde hibrit bir çalışma düzeni ile sürecek programda girişimler, mentorlar ve program ekibi dönem dönem fiziksel etkinliklerle de bir araya gelecek.

- 6 ay süren program, girişimlerin hızlanmalarına yardımcı oluyor

İş Bankası'nın ana desteği ile 2017 yılında Kolektif House bünyesinde başlatılan program, girişimcilik ekosisteminin önemli isimlerinden Ömer Erkmen’in lider mentorluğunda yürütülüyor.

6 ay süren program, girişim fikrini doğrulayan ve müşterisine ulaşma noktasına gelen girişimlerin hızlanmalarına yardımcı oluyor. Workup.ist internet sitesi üzerinden başvuruların yıl boyunca açık olduğu programa dahil olacak girişimler, Pitching organizasyonunda yaptıkları sunumların ardından Workup takımı ve mentorlarının değerlendirmeleri ile belirleniyor.

- Mentorluk, iş gücü desteği, yatırım imkanlarına erişim gibi çok yönlü destek sunuluyor

Programa kabul edilmelerinin ardından check-up sürecinde girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktalar birebir görüşmeler ile tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program sunuluyor. Programda kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri, pazarlama, büyüme, iş geliştirme ve yazılım alanlarında iş gücü desteği sunuluyor. Girişimlere ayrıca, İş Bankası Grubu başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı da sağlanıyor.

Workup girişimleri, program boyunca Kolektif House Levent'te ofis desteğinin yanı sıra Google for Startups, Amazon Web Services, IBM, Oracle, Radore, Sendloop, Teknasyon Rockads ve benzeri çok sayıda iş ortağının startup'lara yönelik çözüm ve hizmetleri için ücretsiz ya da indirimli kullanım hakkına sahip oluyorlar.

