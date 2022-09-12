Worldfood 2022 İstanbul Gıda Fuarı'nın yıldızı Golda Gıda oldu

İSTANBUL (AA) - Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul'un firmalar için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, Golda Gıda olarak da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiklerini, 76 ülkeden 235 görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30'uncusu düzenlenen WorldFood İstanbul, 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bera Holding şirketlerinden Golda Gıda AŞ de WorldFood İstanbul Fuarı'na katılarak sektöründe Türkiye'yi temsil etti.

Dünya gıda fuarları arasında ilk üçe giren Worldfood İstanbul 2022'de bu yıl ziyaretçi rekoru kırıldı. 25 ülkeden 835 katılımcı, 163 ülkeden 38 bin 358 ziyaretçi ile geçen yıla oranla yüzde 68 artış sağlanırken, yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 141 artış gösterdi.

- "Fuarda yabancı yatırımcılar da çok fazlaydı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Golda Gıda AŞ Genel Müdürü Fatih Doğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda sektöründe makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret grubu olarak 3Hall B521 numaralı stantlarında yerlerini aldıklarını belirtti.

Beş yıldır düzenli olarak katıldıkları fuara bu yıl yoğun ilgi olacağını beklediklerini vurgulayan Doğan, Kovid-19 salgınından dolayı daha önceki yılda fuarların ziyaretçi sayısının düşük olmasının ve bu yıl artık dünya genelinde yasakların kaldırılmasının ziyaretçi sayısında çok büyük bir artışa neden olduğunu belirtti. Doğan, şunları kaydetti:

"Fuarda katılımcı ve ziyaretçi olarak yerli yatırımcının yanında yabancı yatırımcılar da çok fazlaydı. Genellikle Orta Doğu Lübnan, Filistin, Irak, Yemen ve Güney Afrika bölgesinden gelen ziyaretçiler standımıza büyük ilgi gösterdi. Golda Gıda olarak bisküvi-gofret grubundaki çeşit sayımızın artması yeni ürünler ile tüm gıda üretim grubunda zengin bir ürün yelpazesi ile standımıza gelen ziyaretçilerimize ürünlerimizi sergiledik, onları en iyi şekilde ağırladık ve büyük beğeni topladık."

WORLDFOOD 2022 İstanbul Gıda Ürünleri Fuarı'nın katılımcı firmalar için önemine değinen Doğan, "Worldfood Fuarı, firmalarımız için büyük bir fırsat. Golda Gıda olarak biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdik, 76 ülkeden 235 görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

