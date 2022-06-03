Wout Weghorst Beşiktaş'a mı geliyor? Wout Weghorst kimdir, aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş, Burnley'in Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'u kiralamak için resmi temaslara başladığı söylentileri olay oldu. Yayınlanan haberlere göre önümüzdeki sezon yabancı santrfor konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ekibi, Burnley'in 1.97 boyundaki Hollandalı forveti Wout Weghorst'u kiralamak için İngiliz kulübüyle resmi girişimlere başladı. Peki Wout Weghorst kimdir?

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Burnley'de forma giymekte olan 29 yaşındaki futbolcunun tam adı Wout François Maria Weghorst'dur. 1.97 boyunda olan isim, Hollandalı santrfor son sezonda 2011 ve 2022 yılında Wolfsburg ve Burnley formasıyla ligde 38 maçta 8 gol attı ve 3 asist yapmıştır.

Şu anda Burnley kulübünde futbol oynayan oyuncu forvet pozisonunda mücadele ederken kariyeri boyunca 318 maça çıkmış ve 132 kez ağları sarsmıştır. Ayrıca futbol yaşamına DETO kulübünün altyapısında başlayan Wout Weghorst daha sorna Williem II kulübünün altyapısına geçerek profesyonel kariyerine doğru ilerlemiştir.

Wout Weghorst, aynı zamanda milli takımda da kendini göstermiştir. Başarılı isim, milli formayı 12 kez terletmiş ve 2 gol kaydetmiştir.

