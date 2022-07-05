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Wout Weghorst kimdir? Wout Weghorst Beşiktaş'ta mı oynayacak? Nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

05.07.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wout Weghorst ile ilgili Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi. Beşiktaş, dün akşam İstanbul'a getirdiği Hollandalı oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Peki Wout Weghorst kimdir? İşte Wout Weghorst'un futbol kariyeri ve oynadığı takımlar...

Wout Weghorst kimdir? Wout Weghorst Beşiktaş'ta mı oynayacak? Nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Wout Weghorst günün en ço0k araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada profesyonel futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi. Peki Wout Weghorst kimdir? Detaylar haberimizde...

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Wout Weghorst 7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda, Borne'de dünyaya geldi.

Wout Weghorst'un tam adı Wout François Maria Weghorst'tur.

Yerel kulüplerde forma giydikten sonra Willem II'nin altyapısına dahil olan Weghorst A takım ile forma giyemeden Emmen'e transfer oldu.

Emmen ile ilk resmî maçına 10 Ağustos 2012'de Dordrecht karşısında çıkan Weghorst, ilk resmî golünü ise 21 Eylül'de Veendam'a karşı attı. Emmen ile geçirdiği iki yılda toplam 67 maça çıkan Weghorst, 21 gol attı.

Weghorst, Heracles Almelo ile ilk maçına 9 Ağustos 2014'te AZ'ye karşı çıktı. İlk sezonunda kulübü küme düşme tehlikesi yaşadı fakat ikinci sezonunda 33 maçta 12 gol atarak takımının ligi 6.cı bitirmesinde büyük pay sahibi oldu.

Heracles Almelo ile toplam 73 maça çıkan Weghorst, 24 gol atmayı başardı.

Heracles Almelo ile başarılı bir sezon geçiren Weghorst, Temmuz 2016'da Eredivisie kulübü AZ'ye dört yıllığına transfer oldu. Takımıyla ilk sezonunda ligde 13 gol atan Weghorst, ayrıca Avrupa kupalarındaki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Dundalk'a karşı attı.

İkinci sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Weghorst, 27 gol atarak harika bir sezon geçirdi ve bu performansıyla Hollanda millî takımına çağrıldı.

26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2022'de İngiltere Premier League takımlarından Burnley'e transfer oldu.

WOUT WEGHORST HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Wout Weghorst'un altyapı kariyeri:

2010-2011 DETO
2011-2012 Willem II

Wout Weghorst'un profesyonel futbol kariyeri:

2012-2014 Emmen
2014-2016 Heracles Almelo
2016-2018 AZ
2018-2022 Wolfsburg
2022- Burnley

Wout Weghorst'un milli takım kariyeri:

2014 Hollanda U-21
2018- Hollanda

WOUT WEGHORST BEŞİKTAŞ'TA MI OYNAYACAK?

Beşiktaş, Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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