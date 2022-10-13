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  4. Wushu Kung Fu Milli Takım Antrenörü Orhan, Balkan Şampiyonası'nda meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı:

Wushu Kung Fu Milli Takım Antrenörü Orhan, Balkan Şampiyonası'nda meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı:

13.10.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sosyal medyada şampiyona sonuna ilişkin çıkan haberler asılsızdır, yalandır"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Salih Orhan, Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda meydana gelen olayla ilişkin, "Sosyal medyada şampiyona sonuna ilişkin çıkan haberler asılsızdır, yalandır." dedi.

Orhan, yaptığı açıklamada, 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na 11 ülkeden 1100 sporcunun katıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada şampiyona sonuna ilişkin çıkan haberler asılsızdır, yalandır. İşin birinci muhatabı benim, çünkü teknik kurul başkanıyım, milli takım antrenörüyüm, madalya tören organizasyonu da bana verilmiş bir organizasyondur. Madalya alan sporcularımıza biz İstiklal Marşı'mızı okuturuz, orada da topluca okutturduk. Her ülke alfabetik sıraya göre okudu, son olarak da Türk sporcular okudu."

Daha sonra madalya dağıtımına geçtiklerini aktaran Orhan, uluslararası spor disiplin sözleşmesinde yer alan Türkiye'nin de kabul ettiği disiplin kurallarına göre, spor organizasyonlarında her hangi bir etnik, siyasi, dini, politik olarak her hangi bir simgenin yapılamayacağını kaydetti.

Federasyonu olarak her zaman sporcularını korumaya çalıştıklarını vurgulayan Orhan, "Bizim ülkücülükle, Türk milliyetçiliğiyle her hangi bir sorunumuz olmaz, olamaz. Başkanımızın milli duruşu bellidir, bizim kim olduğumuz bellidir. Bu iftiralar bizi hakikaten üzmüştür. Başkanımız her zaman sporcuyu korumuştur, halen de koruyor, o gün de korudu." diye konuştu.

Orhan, milli sporcularla çalışmalara gelecek şampiyonalar için devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın madalya seremonisi sırasında meydana gelen bir olayın, sosyal medya üzerinden bir camiayı provoke etme amaçlı yalan ve yanlış bir şekilde kamuoyuna aksettirildiği iddia edilmişti.

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