Wushucu şampiyon çift, yeni şampiyonlar yetiştiriyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Wushuda aktif sporculuk kariyerlerinde birçok kez şampiyonluk kazanan Samet ve Şengül Şahin çifti, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni yıldızlar yetiştirmek için ter döküyor.

Wushuda Avrupa ikinciliği ve çok sayıda Türkiye birinciliği bulunan Samet Şahin (33), aynı spor kulübünde tanıştığı Avrupa, Balkan ve Türkiye dereceleri sahibi Şengül Şahin (28) ile 2012'de hayatını birleştirdi.

Birbirlerine sürekli destek olan çift, sporculuk kariyerlerini sonlandırdıktan sonra Şarkışla'da açtıkları spor salonunda yeni şampiyonlar yetiştirmek için mesai harcıyor.

Beden eğitimi öğretmeni ve Wushu Milli Takımı Antrenörü Samet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 27 yıldır wushu ile ilgilendiğini söyledi.

İlçede kurdukları spor kulübü bünyesinde spor salonu açtıklarını belirten Şahin, ağırlıklı olarak wushu branşında eğitim verdiklerini ifade etti.

Yetiştirdiği sporcuların Antalya'da yapılan Türkiye şampiyonasında 12 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ettiğini dile getiren Şahin, sporcularından 8'inin mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılacağını aktardı.

- Türkiye şampiyonlarını Avrupa'ya hazırlıyorlar

Şahin, kendisi gibi şampiyonlukları bulunan eşinin en büyük destekçisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şengül hocamız ile aynı kulüpte yetiştik, hocamızın vesilesiyle tanışıp evlendik. Şu anda çocuklara duruşumuzla, konuşmamızla ve her türlü hareketimizle örnek olmaya çalışıyoruz. Eşimle birbirimize sürekli destek oluyoruz. Burada aile ortamı olduğu için güvenip çocuklarını bizlere emanet ediyorlar. Kulübümüzü 3 yıl önce kurduk ve çok şükür hedeflerimizin üzerindeyiz. Bu da fedakarlıkla oluyor, gecemiz gündüzümüz yok, kendimizi buraya adapte ettik."

Avrupa Şampiyonası'na hazırladıkları sporculardan derece beklediklerini anlatan Şahin, "Nasip olursa 8 sporcumuz Avrupa Şampiyonası'na gidecek ve hepsinden derece bekliyoruz. Sonrasında ise ABD'de Dünya Şampiyonası var, oraya da bir öğrencimizi göndermeyi planlıyoruz. Bir sporcumuzu da olimpiyatlara hazırlıyoruz." diye konuştu.

- Şengül Şahin: "Çocuklar ve aileler bize güveniyor"

Şengül Şahin ise 2005'te tanıştığı wushuda yeni şampiyonlar yetiştirmek için ter döktüğünü söyledi.

Eşiyle antrenörlük yapmasının avantaj olduğuna değinen Şahin, "Çocuklar ve aileler bize güvendiği için ilerlememiz daha kolay oluyor, 7 yıllık sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

